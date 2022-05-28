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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اطفال طور سيناء يوزعون الورود علي الشواطئ لمن صنعوا السعادة

أطفال طور سيناء يوزعون الورود على الشواطئ لمن صنعوا السعادة

اطفال يوزع الورد
اطفال يوزع الورد

وزع اطفال طور سيناء الورود علي الاماكن والعمال والباعة الجائلين و بحارة المراكب الذين صنعوا السعاده وقدموا خدمات متميزة لرواد شواطئ خليج موسي بطور سيناء في أول صيف بعد التحرر من قيود فيروس كورونا  في مبادرة أطلقوا  عليها “ كلنا بنحب البلد”، حيث وزعوا الورود وكروت التهنئة للمتميزين علي الشواطئ فى أعمالهم .

وقال أحمد علي منسق المبادرة أن هذه المبادرة لتشجيع  الذين قدموا خدمات متميزة و اسعدوا  الآخرين بهذه الخدمات  مثل العاملين علي الشواطئ والمطاعم  والمراكب  وعمال النظافة والباعة الجائلين  مشيرا إلي أن هناك مبادرات أخري لتشجيع  المتميزين خلال أشهر الصيف بالعمل.


وأشار منسق المبادرة أنه هؤلاء الأطفال نفذوا مبادرة أخري للتوعية  وتنظيف  الشواطئ والشوارع والمحافظة علي الممتلكات العامة .
وقد لاقت مبادرة اطفال طور سيناء استحسان مواطني جنوب سيناء.


وأضاف مصطفي عاطف مصور فوتوغرافي أن تشجيع الأعمال وان تأخذ بيد بعضنا البعض افضل طريق التقدم والاستمرار في النجاح.

 
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منتجع الغلابة شاطئ الكيلاني قبلة البسطاء في أشهر الصيف بطور سيناء 
 

اطفال مبادرة كلنا بنحب البلد

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اطفال الورد

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أطفال بمدينة طور سيناء يوزعون ورود لمن صنعوا السعادة

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