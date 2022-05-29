عادل الجندي : إعادة احياء مشروع مسار العائلة المقدسة سينتهي نهاية العام

قال المهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة، أن مشروع مسار العائلة المقدسة انطلق منذ عام 2014 وتم عمل استراتيجية مبنية على محور عمراني يمر على 8 محافظات يمثل 25 موضع وهى نقاط مرور العائلة المقدسة .

وأضاف أنه تم عمل دعاية عالمية للمشروع بدعوة سفراء الدول المستهدفة الموجودين بمصر لحضور فاعلية انطلاق المشروع، وتم عمل رحلات تعريفية للفاتيكان .



وأوضح أننا نعمل على تنمية كافة نقاط المشروع وافتتح منهم 3 نقاط بمحافظات كفر الشيخ، بالغربية، والشرقية .



وتابع اليوم تم افتتاح 4 نقاط آخرى منها أحد أهم الأديرة في العالم بمدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وقبل نهاية هذا العام سيتم انتهاء المشروع بشكل نهائي .