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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد جمعة: أول من شجعني على التمثيل والدي.. فيديو

محمد جمعة
محمد جمعة

في حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس للإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة استضاف الفنان محمد جمعه صاحب أشهر إفيه كل رايح .

 

قال الفنان محمد جمعه ؛ انه ولد في محافظة الفيوم أما أسرته فهم أصحاب أصول ريفية من منشأة دومو ووالده خريج شريعة وقانون وانتقل إلى المدينة بعد إتمام دراسته ثم عمل مدرس ثم أصبح مدير عام ثم توفاه الله .

 

أضاف الفنان محمد جمعة خلال لقائه في برنامج واحد من الناس أن والده هو أول من شجعه لأنه كان يعشق التمثيل منذ سن الحضانة  فكان دائما يحب تجسيد دور الفلاح فأشترى له والده فأس خشب وجلابية وطاقية فلاحي .

 

أوضح جمعه أن عند الاحتراف في مهنة التمثيل قام بتشجيعه  محمد فاضل في مسلسل للعدالة وجوه كثيرة ؛ ثم أعطاه دور وفرصة حقيقية في مسلسل دواعي أمنيه مع الفنان كمال الشناوي .

محافظة الفيوم عمرو الليثي مي عمر الفيوم محافظ مهنة التمثيل كمال الشناوي محمد جمعة

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