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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير في إصابات كورونا بشنجهاي الصينية

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت لجنة الصحة الصينية إنها سجلت 61 إصابة بدون أعراض في المدينة، في انخفاض كبير للإصابات بالمدينة.

وكشفت قناة العربية في تقرير لها، قيام مدينة شنغهاي الصينية بكسر قيود الإغلاق بسبب كورونا، حيث شجعت الشركات على استئناف نشاطها بعد إغلاق دام لشهرين .
 

وأضافت العربية أن المدينة أصدرت عشرات القرارات لتنشيط الاقتصاد من خلال تسريع الموافقات على المشاريع العقارية وتوفير مشاريع سكنية جديدة.

وأوضح التقرير أن المدينة قررت زيادة حصة ملكية السيارات هذا العام بمقدار ٤٠ ألف سيارة، مع تخفيض ضريبة الشراء، بالإضافة إلى إصدار ٥٠ قرار أخر لدعم استقرار المدينة اقتصاديا.

 

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