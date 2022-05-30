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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حظر النفط الروسي الأبرز.. حزمة عقوبات جديدة بمسودة قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وروسيا

من المقرر أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة مقررة اليوم، الاثنين، على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وستشمل حزمة العقوبات الأوروبية حظرا على واردات النفط الروسية كعقوبة لغزو موسكو لأوكرانيا، مع استثناء مؤقت شحنات الخام المنقول عبر خطوط الأنابيب، وفقًا لمسودة الاتحاد التي أطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت المسودة "لذلك يحث المجلس الأوروبي الاتحاد على الانتهاء من القرار واعتماده دون تأخير، مما يضمن المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص في السوق الموحدة للكتل، والتضامن بين الدول الأعضاء في حالة الانقطاعات المفاجئة للإمدادات".

وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعرب اليوم، الاثنين، عن أمله في أن يتمكن الأعضاء من التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، بما في ذلك فرض حظر على النفط الروسسي.

وقال بوريل لإذاعة "فرانس إنفو" "نحن بحاجة إلى اتخاذ قرار بالإجماع. كانت هناك محادثات بعد ظهر أمس، وستكون هناك هذا الصباح وطوال فترة ما بعد الظهر"، مضيفًا: "أعتقد أنه بعد ظهر اليوم، سنكون قادرين على تقديم اتفاق توصل إليه الدول الأعضاء".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطط لفشل إدراج حظر النفط الروسي بسبب مقاومة المجر ودول أوروبا الشرقية الأخرى، أوضح: "لا ، لا أعتقد ذلك ... سيكون هناك اتفاق في النهاية".

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