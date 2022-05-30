بعد فوزه بأفضل منظم حفلات في الميما.. وليد منصور: انتظروا مفاجآت الصيف

عبر المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل منظم حفلات لعام 2022 خلال حفل توزيع جوائز «الميما» بناء على تصويت الجماهير، وتسلمه الدرع في حفل حضره عدد كبير من نجوم الفن مساء أمس الأحد.

ووجه وليد منصور الشكر لكل الجمهور الذي صوت له ووعدهم بحفلات مختلفة ومميزة وعلي مستوي عالي مع انطلاق موسم حفلات الصيف حيث انه يحضر لمجموعة كبيرة من المفاجآت سيعلن عنها خلال أيام قليلة.

وأقيم مساء أمس الأحد حفل توزيع جوائز الميما في دورته الـ15 بعد توقف دام إلى 3 سنوات وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور من أبرزهم أيمن بهجت قمر وعزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما وأحمد سعد وحمادة هلال وغيرهم.

حفلات وليد منصور المقبلة

وفي سياق آخر يستعد وليد منصور لحفل يوم ١٢ من شهر يونيو المقبل مع السوبر ستار راغب علامة بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس ومن المقرر آن يشهد الحفل مفاجآت كبيرة، كما يستعد وليد لحفل آخر يوم ٢٥ من الشهر نفسه في جامعة الدلتا مع نجم كبير سيعلن عنه خلال أيام.

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