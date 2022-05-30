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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لتطوير نفسها في العمل.. سيدة أمريكية تحصل على البكالوريوس وعمرها 82 عاما

سيدة امريكية
سيدة امريكية

حصلت سيدة أميركية على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الحرم الجامعي العالمي بجامعة ميريلاند بعد يوم واحد من عيد ميلادها الثاني والثمانين.
 

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وحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد عملت السيدة ماي بيل في سنوات شبابها ممرضة في مراكز وزارة الصحة والخدمات الإنسانية للرعاية الطبية بواشنطن العاصمة.
 

وفي هذه الأثناء، عملت بيل أيضاً كمنظِّمة حفلات ومؤتمرات، إلى أن تفرغت لهذا المجال في سن الـ54.

وفي السبعينات من عمرها، قررت بيل الالتحاق بالجامعة للحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، حيث شعرت أن هذا الأمر سيساعدها في تطوير عملها.

وحصلت بيل بالفعل على شهادة البكالوريوس في 18 مايو ، في اليوم التالي لعيد ميلادها الثاني والثمانين.

وعلى الرغم من كونها أكبر سناً من معظم زملائها في الفصل، فإن بيل كانت طالبة متميزة ومتفوقة وقد حصلت على تقدير ممتاز في شهادتها.

وأكدت السيدة الأميركية، أن شهادة البكالوريوس منحتها إحساساً أكبر بالثقة بالنفس، داعية الأشخاص إلى السعي لتحقيق أحلامهم بغضّ النظر عن عمرهم.

 

سيدة الحرم ميريلاند عيد أميركية

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