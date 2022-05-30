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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لصدى البلد.. التحقيق في واقعة السماح بدخول المواشي فناء مدرسة بالإسماعيلية

الأبقار والجاموس
الأبقار والجاموس داخل المدرسة

قرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية، فتح باب التحقيق في واقعة قيام مدير مدرسة جمال عبد الناصر بالقنطرة غرب بالسماح بدخول الأبقار والجاموس حوش المدرسة لأكل الحشائش.

وقرر أحمد الشريف مدير الإدارة التعليمية بالقنطرة غرب بناء علي توجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية، تشكيل لجنة تحقيق مكونة من عمر نجيب مدير التعليم الثانوي، سيد ابراهيم محمود مسئول الأمن ومحمود كمال عطيتو.

وقررت اللجنة بناء علي ما تم رصده، وسبق أن انفرد موقع صدى البلد بنشره، إحالة الواقعة الي الشئون القانونية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لقطيع كبير من الأبقار والجاموس داخل إحدى المدارس بعزبة المعبر بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وأنهالت التعليقات الساخرة علي الصور المتداولة لمدرسة جمال عبد الناصر الثانويه بنين بعزبة المعبر بالقنطرة غرب بجوار قسم الشرطة، متسائلين عن سبب تواجد الأبقار والجاموس داخل المدرسة وكيف تمكنت من هذا في حالة وجود بوابات.

وتداول صور على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي على «فيسبوك»  لعدد من الأبقار والجاموس داخل حوش مدرسة جمال عبد العناصر بالقنطرة غرب وهى تأكل الحشائش في حديقة المدرسة دون أي تدخل من أحد من المدرسين أو مسئولي المدرس.

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