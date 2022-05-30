ننشر اعترافات مدير مدرسة الإسماعيلية في واقعة دخول أبقار وجاموس إلى الفناء

كشفت تحقيقات اللجنة القانونية المشكلة للتحقيق في واقعة دخول الأبقار والجاموس إلى مدرسة جمال عبد الناصر بالقنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية، قيام مدير المدرسة بالسماح لهم بالدخول بغرض التخلص من الحشائش الزائدة.

من جانبها كشفت مصادر تعليمية، أن التحقيقات أثبتت دخول الحيوانات بموافقة فردية من مدير المدرسة، الذي برر ذلك بأن الحيوانات تقوم بأكل الاعشاب الزائدة التي تمثل عائقا، مشيرا إلي عدم وجود طلاب في هذه المدرسة وجاري تجهيزها.

كان طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، قد قرر إحالة واقعة السماح بدخول الآبقار والجاموس حوش مدرسة جمال عبد الناصر بالقنطرة غرب، للتحقيق، وإحالة مدير المدرسة وعامل للشئون القانونية.



ووجه عجلان بالدفع بعدد من اللوادر لإزالة مخلفات الحيوانات وإجراء أعمال النظافة وإزالة أي حشائش غير مرغوب فيها.

وقررت اللجنة بناء علي ما تم رصده وسبق أن انفرد موقع صدي البلد بنشره، إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لقطيع كبير من الأبقار والجاموس داخل إحدى المدارس بعزبة المعبر بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وانهالت التعليقات الساخرة علي الصور المتداولة لمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين بعزبة المعبر بالقنطرة غرب بجوار قسم الشرطة، متسائلين عن سبب تواجد الأبقار والجاموس داخل المدرسة وكيف تمكنت من هذا في حالة وجود بوابات.

وتداولت صور على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي على «فيسبوك» لعدد من الأبقار والجاموس داخل حوش مدرسة جمال عبد العناصر بالقنطرة غرب وهى تأكل الحشائش في حديقة المدرسة دون أي تدخل من أحد من المدرسين أو مسئولي المدرس.

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