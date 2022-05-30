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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في الدوري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

سيطر التعادل السلبي علي أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري 

شهدت  المباراة هدوء بين لاعبي الفريقين في أولى دقائق اللقاء.

وتمكن البنك الأهلي من فرض محاولة هجومية خطيرة عن طريق كريم بامبو من خلال انفراده بمرامي سيراميكا كليوباترا والذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس عامر عامر وأبعد الخطورة عن مرماه.

وعاد لاعبو  سيراميكا كليوباترا لشن محاولة هجومية  بعد تمريرة بينية متقنة تمكن شادي حسين من ترويضها داخل منطقة الجزاء منفردا بالمرمى لكن الحارس محمود الزنفلي تدخل في الوقت المناسب تماما ونجح في إبعاد الكرة.

ويخوض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عامر عامر  

خط الدفاع: مصعب البطاط - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط:  محمد إبراهيم - محمود نبيل -  كوامي بونسو - مصطفى ميسي.

خط الهجوم :  باسم مرسي - شادي حسين.

سيراميكا كليوباترا البنك الاهلي باسم مرسي كريم بامبو عامر عامر شادي حسين الدوري المصري

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