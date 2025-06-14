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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحرب الإيرانية الإسرائيلية .. ماذا حدث في سماء مصر فجر السبت ؟

ماذا حدث في سماء مصر.. أرشيفية
ماذا حدث في سماء مصر.. أرشيفية
تقرير صدى البلد

في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، استيقظ سكان عدد من المدن المصرية على علامـات غريبة وأجسام مضيئة وأدخنة كثيفة وخطوط متعرجة فى سماء مصر، ما أثار حالة من التساؤل والقلق وسط حالة الترقب الإقليمي التي تشهدها المنطقة على خلفية التصعيد بين إيران وإسرائيل. 

فما هي حقيقة هذه المسارات والخطوط والأدخنة الغريبة؟ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كشفت ما حدث تحديدًا في سماء مصر فجر السبت، وتداعيات ذلك على المشهد الأمني والإقليمي.

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أنه لا يوجد مؤشرات على أي تغير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية؛ في ضوء التطورات الجارية في المنطقة .

الهيئة تتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة

وأوضحت أنها تتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي وفقا لتطورات الأحداث الجارية، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية.

وأيضا من خلال متابعة الخلفية الإشعاعية من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر بالهيئة، والتي تستخدم أحدث أجهزة الرصد الإشعاعي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وتهيب هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالمواطنين الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة كمصدر موثوق للمعلومات في هذا الأمر المهم.

 الجاهزية الفنية

ويعكس بيان الهيئة، قدرًا عاليًا من الجاهزية الفنية، خاصة أن شبكة الرصد والإنذار المبكر في مصر تعتبر من بين الأكثر تطورًا في المنطقة.

فيما أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من أنباء على عدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة نتيجة التطورات الجارية بالمنطقة.
 

عدم وجود أي مؤشرات على أي تغير مستوى الخلفية الإشعاعية في مصر 


وأوضح المركز الإعلامي أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تطمئن المواطنين بعدم وجود أي مؤشرات على أي تغير أو ارتفاع في مستوى الخلفية الإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن الهيئة تتابع على مدار الساعة تطورات الأوضاع المتعلقة بالمنشآت النووية بالمحيط الإقليمي، وفقًا لتطورات الأحداث الجارية، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية.
كما يتم متابعة مستوى الخلفية الإشعاعية عبر منظومة الرصد الإشعاعي والإنذاروالإبلاغ المبكر بالهيئة، والتي تستخدم أحدث أجهزة الرصد الإشعاعي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وتناشد الهيئة المواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في هذا الشأن وعدم الإنسياق وراء الشائعات.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر تداولت على نطاق واسع مقاطع فيديو تُظهر مسارات غامضة في الغلاف الجوي  أدخنة كثيفة وخطوط متعرجة، مما أثار حيرة واسعة وجدلًا كبيرًا بين المواطنين، خاصة في ظل التصعيد والقصف المتبادل بين إسرائيل وإيران.

هل تتأثر مصر بأي تسريب إشعاعى من المنشآت النووية فى إيران؟

جدير بالذكر أن هناك عدة عوامل تحكم أي تأثيرات محتملة على مصر نتيجة أي حوادث نووية في إيران التي تتعرض لهجمات إسرائيلية، منذ فجر أمس الجمعة.

أول هذه العوامل أن إيران تبعد عن مصر مسافة تقدر بأكثر من 2200 كيلو متر، وهي مسافة شاسعة تجعل من غير المحتمل على الإطلاق أن تصل أي إشعاعات نووية إلى مصر نتيجة لأي حادث نووي قد يحدث في المنشآت النووية الإيرانية.

كما أن انتشار الإشعاع النووي يتوقف على عدة عوامل، منها نوع الحادث وكمية المواد المشعة المنطلقة، واتجاه الرياح وسرعتها، وكل هذه العوامل تجعل تأثر مصر مستبعدا بشكل واضح.

وهجمت إسرائيل، فجر أمس الجمعة، على إيران لضرب برنامجها النووي، وأسفر الهجوم عن مقتل قادة بارزين بينهم اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة واللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري، إضافة إلى عدد من العلماء. وقالت إسرائيل إن الهجوم جاء بعد الحصول على معلومات استخباراتية عن تخصيب إيران ليورانيوم يكفي لصنع 15 سلاحا نوويا.

وبسبب تطورات الأحداث الإقليمية الراهنة، فقد تقرر إرجاء الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، والذي كان مقررًا في اليوم الثالث من يوليو المقبل.

وسوف يتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنظيم فعالية تليق بمكانة مصر السياحية والثقافية على الساحة الدولية.

علامات غريبة وأدخنة إيران وإسرائيل الترقب الإقليمي سماء مصر الرقابة النووية والإشعاعية

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