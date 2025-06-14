هجمات إسرائيل على إيران حرب شاملة.. وإيران ترد بقوة غير معتادة وفاعيلة شديدة

أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، بأن التقييمات الأولية تشير إلى أن الضربات الإسرائيلية على منشأة نطنز النووية الإيرانية كانت فعالة، وأدت إلى انقطاع الكهرباء في المستويات الدنيا التي يتم فيها تخزين أجهزة الطرد المركزي.

وأضاف المصدر أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران وُصفت بأنها "حرب شاملة"، فيما أكد مسؤولو استخبارات أمريكيون أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في العراق، مع وجود قلق خاص بشأن سلامة القوات الأمريكية هناك.

وفي إسرائيل، ذكرت القناة 13 أن بعض الوزراء وأفراد القيادة السياسية يبيتون في مواقع سرية تحت الأرض، في ظل التصعيد الأمني. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن اجتماع المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" من المقرر أن يُعقد مساء اليوم في ملجأ سري تحت الأرض لتقييم تطورات الموقف.

التخطيط لقصف إيران

وكان نتنياهو صرح بأنه أمر بوضع خطة هجوم في نوفمبر 2024، بعد وقت قصير من القضاء على الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، أحد أقوى وكلاء إيران.

وأوضح نتنياهو، أنه في ذلك الوقت، توقعت إسرائيل أن تبدأ إيران بتطوير برنامجها النووي بسرعة.

وقال رئيس الوزراء الإٍسرائيلي أن الهجوم كان من المفترض أن يُنفذ في أبريل، لكن تم تأجيله، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بخططها لمهاجمة إيران.

وأضاف أن واشنطن كانت على علم بالهجوم، ماذا سيفعلون الآن؟ أترك الأمر للرئيس ترامب"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

هجوم إسرائيلي ورد إيراني

وكانت إسرائيل شنت، فجر يوم أمس، هجمات جوية واسعة النطاق، باستخدام أكثر من 200 طائرة، استهدفت أكثر من 100 موقع في إيران، بما في ذلك منشآت نووية (مثل نطنز وفوردو), ومقرات عسكرية، وقادة بارزين، وأسفرت عن أضرار مادية في مواقع عسكري ومدنية تقارير أولية تتحدث عن مقتل 78 شخصًا وإصابة أكثر من 320، بمن فيهم ضباط وعلماء.

وأتي الرد الإيراني بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية المتنوعة باتجاه إسرائيل، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 161 أخرين حسب وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفته طهران ببداية "ردها الساحق" على الهجمات الإسرائيلية على البلاد يوم أمس.