وزير الدفاع الأمريكي: سندافع عن موظفينا في الشرق الأوسط وجاهزون لأي طارئ

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، في تصريحات أدلى بها لشبكة "فوكس نيوز"، أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، مشددًا على أن واشنطن "جاهزة بوضعية انتشار قوية" في الشرق الأوسط لحماية مصالحها وقواتها هناك.

وقال هيجسيث: "سندافع عن موظفينا وقواتنا في الشرق الأوسط. نحن نراقب الأحداث بشكل مباشر، ومستعدون لأي طارئ قد يهدد أمن واستقرار المنطقة".

وفي سياق متصل، أشار الوزير الأمريكي إلى موقف الإدارة الأمريكية من البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن الرئيس دونالد ترامب "كان واضحًا في أن إيران يجب ألا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ولن يُسمح لها بذلك".

وأضاف هيجسيث: "الإيرانيون يعلمون أن بإمكانهم العودة إلى طاولة التفاوض، ونأمل أن يختاروا هذا المسار بدلاً من التصعيد".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة بين طهران وتل أبيب، مما يعيد ملف الأمن الإقليمي إلى واجهة الاهتمام الدولي.