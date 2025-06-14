جيش الاحتلال يعلن إحكام السيطرة الجوية من غرب إيران حتى طهران

أعلن جيش الاحتلال، إحكام السيطرة الجوية من غرب إيران حتى طهران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم السبت، أن عمليته العسكرية ضد إيران "تتقدم وفق الخطة الموضوعة"، مشيرًا إلى أن النتائج حتى الآن "مرضية وتحقق أهدافها المرحلية".

وفي بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أكد أن سلاح الجو "مستعد لاحتمال تصعيد مفاجئ في المواجهة مع إيران"، مشيرًا إلى رفع مستوى الجاهزية في مختلف القواعد الجوية.

وكشف البيان أن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية باتت قادرة على التحليق فوق العاصمة الإيرانية طهران، واصفًا ذلك بـ"التطور المهم" من الناحية العملياتية والاستراتيجية.

