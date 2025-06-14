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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيران تعلن اعتقال 5 أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل في مدينة يزد

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن السلطات الأمنية في الجمهورية الإسلامية، ألقت القبض على 5 أشخاص في مدينة يزد، الواقعة وسط البلاد، بتهمة التعاون مع إسرائيل.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، أنباء عاجلة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية بين طهران وتل أبيب.

تحقيقات موسعة تجريها الأجهزة الأمنية

ووفقًا للتقارير، بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة مع الموقوفين، للاشتباه في تورطهم في أنشطة تجسسية أو تمرير معلومات حساسة لصالح إسرائيل، التي تُعدها إيران العدو الأول في المنطقة. 

ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن طبيعة التعاون أو نوع المعلومات التي يُشتبه أنهم زودوا بها الطرف الإسرائيلي.

تصاعد التوترات الأمنية وسط ضربات متبادلة

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الاشتباك غير المباشر بين إيران وإسرائيل، والذي شهد خلال الأيام الماضية هجمات متبادلة واستهداف منشآت استراتيجية، بما في ذلك مواقع نووية ومراكز عسكرية حساسة، ما دفع طهران لتكثيف عملياتها الاستخباراتية داخليًا لمواجهة أي اختراقات.

وسائل إعلام إيرانية الجمهورية الإسلامية التعاون مع إسرائيل إيران

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