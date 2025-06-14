إعلام إيراني: هجوم إسرائيلي جديد على مدينة تبريز

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بشن هجوم إسرائيلي جديد على مدينة تبريز، مشيرة إلى تقارير تفيد باستهداف محيط مصفاة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل عبر شاشة «القاهرة الإخبارية».

واعترف الاحتلال الصهيوني، بسقوط 3 قتلى، والتقديرات بأن الأعداد أكبر من ذلك من الإسرائيليين، علاوة على سقوط 100 جريح كثير منهم إصاباتهم خطرة وقد تعرضهم للموت، وذلك بسبب الصواريخ الإيرانية على الكيان، وذلك خلال 12 ساعة.

دمار ريشون ليتسيون

وأظهرت صورة جوية تحول بنايات لركام في مستوطنة "ريشون ليتسيون" جنوب "تل أبيب" بعد القصف الصاروخي الإيراني صباح اليوم.

