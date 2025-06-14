سلاح الجو الإسرائيلي: العملية ضد إيران «تسير وفق الخطة»

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم السبت، أن عمليته العسكرية ضد إيران "تتقدم وفق الخطة الموضوعة"، مشيرًا إلى أن النتائج حتى الآن "مرضية وتحقق أهدافها المرحلية".

وفي بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أكد أن سلاح الجو "مستعد لاحتمال تصعيد مفاجئ في المواجهة مع إيران"، مشيرًا إلى رفع مستوى الجاهزية في مختلف القواعد الجوية.

وكشف البيان أن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية باتت قادرة على التحليق فوق العاصمة الإيرانية طهران، واصفًا ذلك بـ"التطور المهم" من الناحية العملياتية والاستراتيجية.

وأشار جيش الاحتلال، بحسب تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إلى أنه يعمل على إحباط محاولات إيرانية لإطلاق وابل من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، من خلال طلعات جوية فوق مواقع الإطلاق المحتملة داخل إيران.

كما نشرت القوات المسلحة الإسرائيلية مقاطع مصورة توثق رصد منصات إطلاق صواريخ إيرانية في طهران، قبل لحظات من استهدافها بشكل مباشر.