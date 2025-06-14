ولي العهد لـ رئيس وزراء بريطانيا: علينا تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لضمان استقرار المنطقة

تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، جرى خلاله بحث مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية بذل كافة الجهود لخفض التصعيد في المنطقة، مشددين على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.

كما اتفق ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني على أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لضمان استقرار المنطقة، وتفادي أي تصعيد إضافي قد يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

هجوم إسرائيلي ورد إيراني

وكانت إسرائيل شنت، فجر يوم أمس، هجمات جوية واسعة النطاق، باستخدام أكثر من 200 طائرة، استهدفت أكثر من 100 موقع في إيران، بما في ذلك منشآت نووية (مثل نطنز وفوردو), ومقرات عسكرية، وقادة بارزين، وأسفرت عن أضرار مادية في مواقع عسكري ومدنية تقارير أولية تتحدث عن مقتل 78 شخصًا وإصابة أكثر من 320، بمن فيهم ضباط وعلماء

وأتي الرد الإيراني بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية المتنوعة باتجاه إسرائيل، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 161 أخرين حسب وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفته طهران ببداية "ردها الساحق" على الهجمات الإسرائيلية على البلاد يوم أمس.