الديهي عن الكشف الأثري بسقارة: باطن الأرض المصرية عبارة عن متحف كبير.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا شهدنا اليوم الكشف عن أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية بسقارى تضم ١٥٠ تمثالا، و٢٥٠ تابوت خشبي ملون من العصر المتأخر، حوالى 500 ق.م، مغلقة وبداخلها مومياوات بحالة جيدة من الحفظ، و تمثالين خشبيين ملونين ذو وجه مذهب، في حالة جيدة من الحفظ، للإلهتين إيزيس ونفتيس، بالإضافة إلى العثور على دفنة من الدولة الحديثة حوالى 1500 ق.م، بها عديد من أدوات الزينة مثل مرآة من البرونز ومجموعة من الاساور، العقود والأقراط ومكاحل بها المراود الخاصة بها وأدوات من النحاس خاصة بالحياة اليومية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن باطن الأرض المصرية عبارة عن متحف كبير وأكبر متحف في باطن الأرص على مستوى العالم في مصر في منطقة الجيزة.

وتابع، أن أكثر ما تهتم به وسائل الإعلام العالمية هو أخبار الأثار والاولى بنا في مصر أن نهتم بهذه الأخبار، فهذه القطع الأثرية وأدوات الزينة بنفس اللون والبهجة منذ آلاف السنين وتم الكشف عنها اليوم، وهذا يمثل فخر لأجدادنا.