لم يحدث من 100 عام.. وزيري: اكتشفنا بردية كاملة بطول 9 متر..فيديو

كشف مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، تفاصيل نجاح البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بمنطقة آثار سقارة في الكشف عن أول وأكبر خبيئة بالموقع تعود إلى العصر المتأخر، أثناء أعمال موسم الحفائر الرابع للبعثة.

وقال مصطفى وزيري في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" أكثر من 50 بعثة أجنبية مرت على مكان الكشف الأثري الذي توصلنا له اليوم على مدار عشرات السنوات ".

وأضاف مصطفى وزيري:" نحن في الموسم الرابع للتنقيب على الآثار في سقارة"، مضيفا:" منذ 100 عام لم يتم الكشف عن بردية كاملة وكان يتم الكشف عن قصاصات من البردي ".

وتابع مصطفى وزيري:" تم اكتشاف بردية كاملة في الكشف الأثري اليوم بطول 9 أمتار والدراسات الاولية تشير إلى حديث البريدة عن اجزاء من كتاب الموتى".

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بمنطقة آثار سقارة في الكشف عن أول وأكبر خبيئة بالموقع تعود إلى العصر المتأخر، وذلك أثناء أعمال موسم الحفائر الرابع للبعثة.

وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة أن الخبيئة المكتشفة تضم 150 تمثال من البرونز مختلف الأحجام لعدد من المعبودات المصرية القديمة منها أنوبيس، آمون مين، أوزير، إيزيس، نفرتوم، باستت، وحتحور، بالإضافة إلى مجموعة من الأواني البرونزية الخاصة بطقوس المعبودة إيزيس مثل الصلاصل، فضلا عن تمثال برونزي للمهندس إيمحتب بدون رأس غاية في الدقة والجمال.