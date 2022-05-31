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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|آبل تحتل المركز الأول في مبيعات الأجهزة اللوحية.. وهونر تطلق رسميا هواتفها الرائدة Honor 70

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تعرف على أفضل الأجهزة لتتبع طفلك وحمايته من الخطف

 

يتم ابتكار وسائل عديدة لتتبع الأطفال وذلك بسبب انتشار حوادث الخطف والسرقة، ومن بين هذه الاختراعات التي تفيد بمكان طفلك تطبيقات الهواتف الذكية بالإضافة إلى ساعات وأجهزة تتبع صغيرة تكون مع الآباء والأمهات لتتبع مكان الطفل والاتصال به.

 

آبل تحتل المركز الأول في مبيعات الأجهزة اللوحية العالمية


أعلنت مؤسسة البيانات الدولية (IDC) ، أن أجهزة آيباد iPad الخاص بآبل Apple استحوذ على 31.8٪ من شحنات أجهزة التابلت و الأجهزة اللوحية في الفترة بين يناير ومارس ، مما يجعل آبل تحتل المركز الأول في مبيعات التابلت عالميا.

 

سامسونج تتوقف عن إنتاج شاشات LCD


على غير المتوقع، سوف تنهي شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية إنتاج شاشات من نوع LCD وذلك في نهاية شهر يونيو المقبل، والذي يعد قبل حوالي 6 أشهر كاملة من الجدول المعلن مسبقًا حيث أن المنافسة كانت شرسة للغاية وأن سامسونج أرادت الحد من الخسائر.

 

هونر تطلق رسميا سلسلة هواتفها الرائدة Honor 70 .. سعر ومواصفات

 

أطلقت شركة هونر الصينية هواتفها الرائدة Honor والتى تتكون من 3 هواتف  Honor 70 وHonor 70 Pro و Honor 70 Pro Plus  الأكثر تميزا في سلسلة الهواتف.

 

هاتف رائد من هواوي يحتفظ بخدمات جوجل رغم الحظر الأمريكي


تعد هواتف هواوى من الفئة الرائدة من أفضل الهواتف الذكية التى تم إطلاقها خلال السنوات القليلة الماضية، وعلى الرغم من أن هواوى فقدت معظم خدمات جوجل وخدمات الشركات الأمريكية مثل معالجات كوالكوم بعد الحظر الأمريكي المفروض عليها، إلا أن هناك هاتف مميز من هواتفها لا يزال يحتفظ بهذه الخدمات.  

 

كيفية إنشاء الأفاتار الخاص بك على إنستجرام ومشاركته في القصص


قدم تطبيق فيسبوك، صورًا رمزية ثلاثية الأبعاد أو ما يعرف بـ "الأفاتار" على نظامه الأساسي في يونيو 2020، ومنذ ذلك الوقت وسعت شركة “ميتا” لتطوير هذه الميزة، وبدأت في طرح الصور الرمزية على إنستجرام Instagram لمزيدٍ من المستخدمين.

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