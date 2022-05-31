سامسونج تتوقف عن إنتاج شاشات LCD

على غير المتوقع، سوف تنهي شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية إنتاج شاشات من نوع LCD وذلك في نهاية شهر يونيو المقبل، والذي يعد قبل حوالي 6 أشهر كاملة من الجدول المعلن مسبقًا حيث أن المنافسة كانت شرسة للغاية وأن سامسونج أرادت الحد من الخسائر.

وبحسب ما ذكر موقع Gsmarena التقني، فإن عملاقة التكنولوجيا سامسونج ستركز على إنتاج شاشات من نوع OLED و QD فقط، وتعتبر QD هي تقنية عرض هجينة تأخذ عناصر OLED وتجمعها مع النقاط الكمومية حيث قامت سامسونج بتطويرها بهدف إنتاج شاشة تحتفظ بمزايا تقنية OLED مع التخلص من أحد عيوبها الرئيسية.

وكشفت تقارير من Display Supply Chain Consultants أن سعر شاشة LCD يبلغ 36.6٪ مما كان عليه في يناير 2014 مما يوحي بالمناسبة القوية وصعوبة أن تكمل سامسونج بهذا النوع من الشاشات بسبب وجود شركات مثل BOE من الصين و AU Optronics من تايوان وتقديم أسعار أقل للعملاء بجودة عالية.

وكان من المقرر في البداية إغلاق أعمال شاشات LCD في عام 2020 ولكن مع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 وحاجة السوق إلى أجهزة بأسعار معقولة للترفيه المنزلي وتزايد الطلب على الهواتف الذكية وأجهزة التابلت ، قررت سامسونج تأجيل هذه الخطوة الرئيسية.

ولم يعلق أي شخص مسئول من سامسونج حتى الآن لذلك لا توجد معلومات كافية عن تفاصيل خطة استثمار سامسونج القادمة.