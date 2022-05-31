عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تتوقف عن إنتاج شاشات LCD

سامسونج تُجبر على
سامسونج تُجبر على الخسارة بإنهاء إنتاجها من شاشات LCD

على غير المتوقع، سوف تنهي شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية إنتاج شاشات من نوع LCD وذلك في نهاية شهر يونيو المقبل، والذي يعد قبل حوالي 6 أشهر كاملة من الجدول المعلن مسبقًا حيث أن المنافسة كانت شرسة للغاية وأن سامسونج أرادت الحد من الخسائر.

وبحسب ما ذكر موقع Gsmarena التقني، فإن عملاقة التكنولوجيا سامسونج ستركز على إنتاج شاشات من نوع OLED و QD فقط، وتعتبر QD هي تقنية عرض هجينة تأخذ عناصر OLED وتجمعها مع النقاط الكمومية حيث قامت سامسونج بتطويرها بهدف إنتاج شاشة تحتفظ بمزايا تقنية OLED مع التخلص من أحد عيوبها الرئيسية.

أسهل طريقة لتحميل Google Assistant على ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch

سامسونج تسجل أعلي حصة لها بالسوق منذ 5 سنوات

وكشفت تقارير من Display Supply Chain Consultants أن سعر شاشة LCD يبلغ 36.6٪ مما كان عليه في يناير 2014 مما يوحي بالمناسبة القوية وصعوبة أن تكمل سامسونج بهذا النوع من الشاشات   بسبب وجود شركات مثل BOE من الصين و AU Optronics من تايوان وتقديم أسعار أقل للعملاء بجودة عالية.

 

وكان من المقرر في البداية إغلاق أعمال شاشات LCD في عام 2020 ولكن مع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 وحاجة السوق إلى أجهزة بأسعار معقولة للترفيه المنزلي وتزايد الطلب على الهواتف الذكية وأجهزة التابلت ، قررت سامسونج تأجيل هذه الخطوة الرئيسية.

 

ولم يعلق أي شخص مسئول من سامسونج حتى الآن لذلك لا توجد معلومات كافية عن تفاصيل خطة استثمار سامسونج القادمة.

سامسونج فيروس كورونا انتشار فيروس كورونا Samsung COVID-19 BOE LCD LED OLED ساعة سامسونج Galaxy شاشات LCD شاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

ترشيحاتنا

أدعية تساعد على صلاة الفجر.. بـ15 صيغة وعملا واحدا تفوز بثوابها

إيهاب جلال يستدعي 7 لاعبين من الأهلي لقائمة منتخب مصر

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع.. فيديو

بعد هزيمة الأهلي لنهائي إفريقيا.. فرج عامر: خسرنا جميع البطولات الدولية والقارية

الصحة تطمئن المواطنين: جدري القرود ليس مرضا وبائيا.. فيديو

تغيير في الجهاز الفني.. شوبير: اجتماع عاجل وحاسم لمجلس إدارة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة تُسلم جوائز الدورة 24 للمهرجان القومي للسينما

سمراء النيل..لماذا عشقت مديحة يسري آلان براندو المصري وهربت من حب العقاد؟

أحزان العم حسن حسني.. ما هي الصدمات الأربع المؤثرة في حياة قشاش السينما؟

الدنيا عندي هي..مدحت العدل يتغزل في ابنته بصور من حفل زفافها.. شاهد

فيديو

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

الأهلي يغادر فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الوداد .. صور وفيديو

اكتفاء في المنتجات البترولية والسلع الأساسية .. مدبولي يكشف خطة الدولة خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ