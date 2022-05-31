يتم ابتكار وسائل عديدة لتتبع الأطفال وذلك بسبب انتشار حوادث الخطف والسرقة، ومن بين هذه الاختراعات التي تفيد بمكان طفلك تطبيقات الهواتف الذكية بالإضافة إلى ساعات وأجهزة تتبع صغيرة تكون مع الآباء والأمهات لتتبع مكان الطفل والاتصال به.

وهناك عدد من الوسائل مثل الأساور الذكية المرتبطة بتقنيات جي بي إس للتتبع والتى يمكن أن تساهم بشكل كبير في حماية الأطفال من الخطف ونستعرض عددا منها فيما يأتى :

١- الأسورة الذكية hugs and kisses hand band

تعد هذه الأسورة من أفضل الأجهزة لحماية الأطفال الرضع حيث تتبع الأطفال حديثي الولادة والأطفال الرضع ، ويوجد منها عدة أنواع فمنها الذي يطلق صوت مرتفع كنوع من التحذير في حالة خروج الطفل عن نطاق محدد أو نوع المرتبط بهاتف الوالدين ويرسل رسالة تحذيرية، وتعد هذه الأسورة الذكية متاحة للشراء أونلاين وعبر مواقع التسوق.

تعرف على أفضل الأجهزة لتتبع طفلك وحمايته من الخطف

٢- جهاز تتبع الأطفال تراكس جي بي إس

يعد ذلك الجهاز عبارة عن جهاز صغير يستخدم تقنية GPS لتحديد مكان الطفل و تقنية ال WiFi لإشعار الوالدين بمكانه على الهاتف ، حيث يتميز الجهاز بإمكانية تحديد مسافة محددة للطفل في حالة الخروج عنها يتم إرسال إشعار الموبايل للواالدين مباشرة.

٣- ميدالية جى بى اس للاطفال

يعد ذلك الجهاز الجديد على هيئة ساعة ذكية GPS Watch تساعد الآباء في تتبع أماكن تواجد أطفالهم، مما يجعلهم في حالة من الاطمئنان وعدم القلق على أبنائهم، فتقوم فكرة الجهاز أنه في حالة وجود أي خطر يضغط الطفل على زر الاستغاثة ليرسل رسالة استغاثة ل ٣ هواتف، كما توجد ميزة التنصت بمجرد الاتصال على الجهاز دون شعور الطفل ويبلغ سعر الجهاز حوالي 1500 جنيه مصري.

تعرف على أفضل الأجهزة لتتبع طفلك وحمايته من الخطف

٤- ساعة «فيليب»

هي ساعة يد للطفل تتيح للوالدين معرفة مكان الطفل من خلال الرسائل التي تصل إلى الهاتف وكذلك من خلال ارتباطها بتطبيق للهاتف، ويمكن للطفل من خلال الساعة إجراء المكالمات ل ٥ أشخاص يحددهم الوالدان بشكل مسبق. وتحتوي الساعة على زر باللون الأحمر، يمكن للطفل الضغط عليه، وتلقائياً تُرسل الساعة إلى الهاتف رسالة وتبدأ تلقائياً في تسجيل الأصوات المحيطة.