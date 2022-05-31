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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حياة كريمة.. قافلة القومي لثقافة الطفل تتوجه للقليوبية |اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتوجه اليوم الثلاثاء، قافلة المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف تحت شعار «عيالنا» إلى مركز شباب «شبلنجة» بمحافظة القليوبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، وتأتي القافلة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة. 

وتقدم القافلة الخدمة الثقافية لأطفال المنطقة حيث تتضمن القافلة ورش فنون تشكيلية منها أورجامي، طباعة، ورش إعادة تدوير مخلفات، وورش حكي، بالإضافة لأنشطة مقدمة من الهيئة العامة لقصور الثقافة منها إنشاد ديني وأمسية شعرية مع الشاعر محمد أبو الخير، وفقرات الموهوبين وورشة رسم حر. 

ويعمل المركز القومي لثقافة الطفل، من خلال 3 محاور، هي الأنشطة الواقعية في الأماكن المختلفة مثل الحديقة الثقافية بمنطقة السيدة زينب وحديقة الفنون بمدينة الفنون في منطقة الهرم، والقوافل الثقافية التي تجوب الأقاليم في قرى حياة كريمة والأماكن الأخرى، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لقصور الثقافة والمحافظات المختلفة، إلى  جانب الموقع الرسمي للمركز، حيث جرى تحديثه وسيتم إطلاقه مطلع يونيو المقبل، بالإضافة إلى قناة المركز على منصة يوتيوب وصفحة إصدارات المركز.ويعمل المركز القومي لثقافة الطفل، من خلال 3 محاور، هي الأنشطة الواقعية في الأماكن المختلفة مثل الحديقة الثقافية بمنطقة السيدة زينب وحديقة الفنون بمدينة الفنون في منطقة الهرم، والقوافل الثقافية التي تجوب الأقاليم في قرى حياة كريمة والأماكن الأخرى، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لقصور الثقافة والمحافظات المختلفة، إلى جانب الموقع الرسمي للمركز، حيث جرى تحديثه وسيتم إطلاقه مطلع يونيو المقبل، بالإضافة إلى قناة المركز على منصة يوتيوب وصفحة إصدارات المركز.

ويقدم أنشطة من خلال هذه المحاور، وهناك نشاط دائم في الحديقة الثقافية، ويعمل على مدار أيام الأسبوع من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة التاسعة مساءً.

قافلة المركز القومى لثقافة الطفل الكاتب محمد ناصف مركز شباب شبلنجة بمحافظة القليوبية مبادرة حياة كريمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة

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