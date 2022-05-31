الخارجية: حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا وصل لـ 720 مليون دولار

علق حسن محمد، الوزير المفوض بوزارة الخارجية سابقاً، على زيارة رئيس جمهورية بولندا لـ مصر، قائلاً: "هي زيارة تتم في إطار دعم العلاقات المصرية الإقليمية والدولية مع كافة الأطراف والدول .. وهي السياسة الحكيمة التي يتخذها الرئيس السيسي والقيادة الحالية المصرية".

وأضاف حسن محمد خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه على الرغم من أن العلاقات المصرية البولندية تمتد إلى قرن من الزمان، إلا أنه لم يكن هناك زيارات متبادلة على مستوى القيادات بين الدولتين، مشيراً إلى أن هذه تعتبر أول زيارة بينهم.

وأشار الوزير المفوض بوزارة الخارجية سابقاً، إلى أن الرئيس السيسي استقبل رئيس جمهورية بولندا ورحب به، وقام بدعوته لحضور مؤتمر المناخ الدولي الذي سيتم انعقاده في نهاية هذا العام.

وتابع حسن محمد أن العلاقات المصرية البولندية تتنوع في مجالات كثيرة، سواء تجارية أو صناعية أو خدمية، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين مصر وبولندا شهد تطورا هائلا خلال عام 2021، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 720 مليون دولار.