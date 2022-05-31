الحكومة: تنسيق مستمر لمواجهة المعوقات وحل مشاكل المستثمرين

واصلت الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، عقد اجتماعاتها، حيث ترأست المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للوحدة، التى تم تشكيلها بقرار صادر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض سُبل إزالة المعوقات التي تواجه عددا من المستثمرين والشركات وإيجاد حلول فورية لها، بحضور رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مصلحة الجمارك، ومسئولي وممثلي عدد من الهيئات والجهات المعنية والمستثمرين.



وجددت المهندسة راندة المنشاوي، الإشارة إلى استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية، للتعامل الفورى مع المعوقات والمشكلات التى تعترض المستثمرين، والعمل على سرعة إزالتها وحلها، سعياَ من الدولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة المزيد من التيسيرات في إطار تبسيط الإجراءات المتعلقة بنشاط المستثمرين، وسرعة الحصول على التراخيص اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات.



وناقش الاجتماع، عدداً من المشكلات والطلبات التى تم طرحها من جانب ممثلى بعض الشركات والمستثمرين، ومنها ما يتعلق بعدد من المشكلات الضريبية، ومنها ما يخص ضربية القيمة المضافة، وحساب الضربية المستحقة، وكذا الرسوم الجمركية المستحقة علي حقوق الملكية، كما تناول الاجتماع عددا من المقترحات من جانب ممثلى الشركات والمستثمرين تخص ما تم طرحه من مشكلات وموضوعات مطروحة للمناقشة للعمل على تسويتها، وتم التأكيد فى هذا الصدد على أنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة من أجل سرعة الانتهاء من الدراسات والإجراءات لحل وإزالة تلك المعوقات والمشكلات المطروحة وتسويتها.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه جارٍ العمل على اتاحة منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء، تتلقى المشكلات من المستثمرين تمهيداً لعرضها علي المجلس، مع تكوين مجموعات عمل مخصصة للتعامل مع ما يرد عن طريق المنظومة، هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعريف بمهام الوحدة ودورها فى التعامل الفورى مع مشكلات المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وآليات التواصل مع الوحدة.