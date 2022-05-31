فتح موقع تقديم المدارس التجريبية 2022 / 2023 غدا | تفاصيل

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لفتح موقع تقديم المدارس التجريبية 2022 / 2023 من خلال بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم على (emis.gov.eg) ابتداءا من غد الأربعاء 1 يونيو 2022 .

ويستمر موقع تقديم المدارس التجريبية 2022 / 2023 متاحا لاستقبال طلبات التقديم حتى نهاية يونيو 2022.

يأتي ذلك في ظل توجه الدولة الحالي للتحول الرقمي وتخفيف العبء على أولياء الامور ، واستعدادا للعام الدراسي القادم 2022 / 2023 وحرصا على استكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من انشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات يمكن لأولياء الأمور من خلالها التقديم إلكترونيا

ضوابط التقديم في موقع تقديم المدارس التجريبية 2022 / 2023

- يبدأ التسجيل الالكتروني بداية من 1 يونيو 2022 حتى 30 يونيو 2022

- يتم التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم على (emis.gov.eg)

- سن التقدم للصف الاول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات

- سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات

- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات بكل محافظة طبقا لكثافتها وظروفها

- يمكن لولي الامر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم

- عقب اعلان نتيجة التقديم يتم التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب -

- يمكن للمدارس مساعدة ولي الامر في حالة تعثره في التسجيل الالكتروني

- في حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي عند التقديم

- تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها

- بالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الادارة التعليمية

يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الادارة التعليمية يتم اخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم

موقع تقديم المدارس التجريبية 2022 / 2023 ببني سويف

وناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، خطة عمل المديرية فيما يتعلق بالتقديم الإليكتروني للقبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2022/2023 بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة لغات ومدارس التعليم الخاص (عربي /لغات)، والتي من المقرر أن تبدأ غداً الأربعاء 1 يونيو 2022 وتنتهى 30 من نفس الشهر.

وأوضح وكيل الوزارة محمد عبد التواب أنه تقرر فتح التسجيل الالكتروني للتقديم لرياض الأطفال غدا لــ (المدارس الرسمية والرسمية المتميزة لغات) .

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وبدء التسجيل الالكتروني للتقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بمدارس التعليم الخاص ( عربي - لغات ).

للتقديم اضغط هنا

وبدء التسجيل الإلكتروني للتقديم لرياض الأطفال والصف الاول الابتدائي بالمدارس الرسمية من خلال رابط الوزارة : http://emis.gov.eg/ .

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هناك مجموعة من المعايير والضوابط التي حددتها الوزارة لتنظيم عملية وإجراءات التقديم الإليكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، من أهمها: الأ يقل السن عن ( 4 سنوات لرياض الأطفال) ولا يقل عن ( 6 سنوات ولا يصل إلى9 سنوات للصف الأول).

وأوضح أنه عقب انتهاء فترة التسجيل الالكتروني يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الالكتروني ، وعقب الإعلان يقوم ولي الأمر بالتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة ( القبول النهائي ) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه .

وقال إنه بالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، والتي تقوم بمراجعة المستندات ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم على أن يقوم مديري المدارس بتسجيل بيانات الطلاب إلكترونيا على قاعدة البيانات المركزية.