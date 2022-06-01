مع موسم حشرة البق .. أفضل الطرق للقضاء عليها نهائيا

بدأ موسم انتشار حشرة البق في بعض البلاد المصرية وهى من الحشرات المتطفلة على جسم الإنسان وتلدغه لامتصاص دمه.

وتسبب حشرة البق عدد كبير من المتاعب لمن تقتحم بيوتهم وتجعلهم لا يستطيعون الشعور بالاسترخاء والراحة داخل منازلهم وتلدغهم حتى أثناء النوم.

لذلك نعرض لكم فى هذا التقرير كيفية التخلص من حشرة البق وفقا لما جاء فى موقع “ هيلث لاين”.

التخلص من البق دون مبيدات

يمكن فى البداية تجربة التخلص من بق الفراش بدون مواد كيميائية ومن السهل جدًا قتل هذه الحشرات بالحرارة العالية عند 115 درجة فهرنهايت (46.11 درجة مئوية) أو البرودة الشديدة عند 32 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية).

اغسلي الفراش والملابس بالماء الساخن لمدة 30 دقيقة ثم ضعيها في مجفف على أعلى درجة حرارة لمدة 30 دقيقة.

استخدمي القدر البخاري على المراتب والأرائك والأماكن الأخرى التي يختبئ فيها بق الفراش.

قم بتعبئة العناصر الموبوءة في أكياس سوداء واتركها بالخارج في يوم حار تصل درجة حرارته إلى 95 درجة فهرنهايت (35 درجة مئوية) أو في سيارة مغلقة.

في درجات الحرارة المنخفضة ، قد يستغرق الأمر من 2 إلى 5 أشهر لقتل الحشرات المختومة.

ضع الأكياس التي تحتوي على بق الفراش في المجمد عند 0 درجة فهرنهايت (-17.78 درجة مئوية).

استخدم مقياس حرارة للتحقق من درجة الحرارة واتركيهم هناك لمدة 4 أيام على الأقل.

بمجرد تنظيف كل بق الفراش المرئي اجعلي المنطقة غير مضيافة لبقية البق.

ضعي أغطية واقية من بق الفراش على مرتبتك وصندوق النوابض.

قومي بضغط هذه الأغطية على طول الطريق و سوف تموت الحشرات المحاصرة بالداخل ، ولن تتمكن الحشرات الجديدة من الدخول.

إذا لم تقضي هذه الطرق على كل الحشرات ، فقد تحتاج إلى تجربة مبيد حشري.

التخلص من البق بالمبيدات

يمكن أن تساعد المبيدات الحشرية في تخليص منزلك من بق الفراش ولكن ابحث عن المنتجات المسجلة لدى وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) والمصممة خصيصًا للقضاء على بق الفراش، وفيما يلي بعض أنواع المبيدات الحشرية التي يمكنك تجربتها:

البيرثرينات والبيريثرويدات هي أكثر المواد الكيميائية شيوعًا المستخدمة لقتل بق الفراش، ومع ذلك فإن بعض بق الفراش أصبح مقاومًا لها.

تقتل البيرولات ، مثل الكلورفينابير ، بق الفراش عن طريق تعطيل خلاياها.

نيونيكوتينويد هي إصدارات من النيكوتين. إنها تلحق الضرر بالجهاز العصبي للبق حيث يعمل هذا النوع من المواد الكيميائية على بق الفراش الذي أصبح مقاومًا لمبيدات الآفات الأخرى.

مواد التجفيف هي مواد تدمر الطبقة الخارجية الواقية للحشرات وبدون هذا الطلاء ، تجف الحشرات وتموت ومثالان على مواد التجفيف هما هلام السيليكا (Tri-Die و CimeXa) والتراب الدياتومي . ميزة أدوات التجفيف هي أن بق الفراش لا يمكن أن يقاومها ، لكنها تعمل ببطء ويمكن أن تستغرق هذه المنتجات بضعة أشهر لقتل كل الحشرات.

الرذاذ أو قنابل الحشرات تقتل بق الفراش ، لكنها لا تستطيع الوصول إلى الشقوق والشقوق حيث تختبئ هذه الحشرات.

يمكن أن تكون سامة للإنسان إذا كنت تستخدمها بشكل غير صحيح لذا اقرأ الملصق بعناية واترك الغرفة قبل أن تشرع في رش المبيد.

تعتبر المنتجات التي تعتمد على الزيوت النباتية ، مثل EcoRaider و Bed Bug Patrol ، أقل سمية من المبيدات الحشرية الكيميائية ، كما أنها تعمل بشكل جيد ضد بق الفراش.