مينيابوليس أول مدينة أمريكية كبيرة ترفع الآذان على الملأ بمكبرات الصوت.. فيديو

عرضت قناة "euronews (عــربي)" فيديو يوضح أن مدينة مينيابوليس الأمريكية التي أصبحت التي تعد موطنا لأعداد كبيرة من اللاجئين من الصومال التي مزقتها الحرب أول مدينة كبيرة في الولايات المتحدة تسمح برفع الآذان على الملأ عبر مكبرات الصوت، وبهذه المناسبة قال يوسف عبد الله، من الرابطة الإسلامية لأمريكا الشمالية: "إننا جزء من المجتمع كمواطنين أمريكيين. نشعر أننا لم نحصل على حقوقنا الكاملة بعد لأن جزءًا من حقوقنا الكاملة هو أذان الصلاة ".

واضاف الفيديو انه حتى الآن لا يقوم برفع الآذان سوى مسجد واحد وهو "دار الهجرة" بحي سيدر ريفرسايد برفع الآذان ثلاث مرات في اليوم، وقام مسجد "دار الهجرة" بتركيب مكبرين صوتيين كبيرين على سطح المبنى لخدمة الحي الذي تقطنه غالبية صومالية مهاجرة.

وتم وضع كل مكبر في مواجهة مجموعة من الشقق الشاهقة التي تضم مئات العائلات والأسر والأطفال .



