رضا عبد العال: موسيماني خلص على أفشة وشريف.. وعودة كهربا مطلوبة.. فيديو

وجَه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق العديد من الإنتقادات إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ، المدير الفني للنادي الأهلي مشيرًا إلى أنه سبب تراجع مستوى الثنائي محمد شريف و محمد مجدي أفشة في الآونة الأخيرة .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر قناة "TeN” : " البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني كان سببًا رئيسيًأ في تراجع مستوى الثنائي محمد شريف و مجدي أفشة ، ثم قضى عليهما بيتسو موسيماني .

عودة كهربا

وأضاف : "الأهلي بحاجة إلى عودة محمود عبد المنعم كهربا الموسم القادم ، بعد انتهاء إعارته لفريق هاتاي سبور التركي ، وهو أفضل من طاهر محمد طاهر ".