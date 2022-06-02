رسالة ماجستير حول معالجة القضاء العرفي لقضايا الدم مقارنة بالقانون الوضعي بجامعة العريش

حصل الباحث محمد عبد الحافظ علي، محافظة شمال سيناء، علي درجة الماجستير في العلوم القانونية والإدارية والإقتصادية البيئة، من معهد الدراسات البيئية بالخربة التابع لجامعة العريش، حول موضوع "معالجة القضاء العرفي لقضايا الدم مقارنةً بالقانون الوضعي (محافظة شمال سيناء نموذجاً) والتي تهدف إلى تأصيل القضاء العرفي في شبه جزيرة سيناء.

مرجع علمي متميز

وأوصت لجنة التحكيم والمناقشة بطبع الرسالة والتبادل بين جامعة العريش والجامعات الأخرى، كونها تمثل إضافة ومرجع علمي متميز.

وضمّت لجنة الإشراف والمناقشة كلا من :

د حمدي علي عمر، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق الأسبق.

ود امل عبدالفتاح شمس، رئيس قسم الفلسفة والاجتماع بجامعة عين شمس.

ود أحمد إبراهيم دهشان، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة.بحقوق الزقازيق.

ود مروان مصطفي حسن، عميد كلية الاقتصاد المنزلي. جامعة العريش.

د. سليمان عياش اسليم ، مدرس الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية كلية العلوم الزراعية البيئية ، جامعة العريش.