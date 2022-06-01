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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم تيسيرات لأصحاب البصيرة في شمال سيناء.. وتنظيم رحلات برية وبحرية لهم

لقاء أصحاب الهمم
لقاء أصحاب الهمم والبصيرة مع محافظ شمال سيناء

التقى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أصحاب البصيرة وضعاف البصر، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عبد الكريم الشاعر، الأستاذ في جامعة العريش. 

وأكد المحافظ الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة أصحاب البصيرة وضعاف البصر، مشيرا إلى تقديم جميع التيسيرات أمامهم. 

من جانبه، أكد الدكتور عبد الكريم الشاعر، الأستاذ في جامعة العريش، أنه تم تنظيم رحلة إلى محافظة جنوب تحت شعار "رحلة سيناء في قلب أم الدنيا"، برعاية ودعم محافظ شمال سيناء، والذي صدق على تخصيص أتوبيسين للرحلة من ديوان عام المحافظة  لنقلهم بالمجان. 

٥ أيام 

وقال إن الرحلة استمرت لمدة ٥ أيام، تم خلالها زيارة معالم جنوب سيناء السياحية بمدن الطور وشرم الشيخ ودهب، بجانب تنظيم رحلات برية وبحرية للاستمتاع بنقاء البيئة وجمالها، وألعاب ترفيهية. 

وأشار الشاعر إلى دعم محافظ شمال سيناء لأصحاب البصيرة، موجها الشكر له على دعمه الفريق ورعايته الإنسانية ودوره في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم. 

ووجه أصحاب البصيرة الشكر للمحافظ على دعمه المتواصل لهم، مشيرين إلى أن مثل هذه الرحلات تساهم في زيادة الانتماء الوطني والثقافة الوطنية.

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اصحاب البصيره التيسيرات شمال سيناء

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