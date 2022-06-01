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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم شمال سيناء: اليوم بدء التقديم للصف الأول الابتدائي ولمدة شهر

حمزة رضوان وكيل وزارة
حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، موعد التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023 م.، حيث يبدأ التقديم الكترونيا على موقع التقدم للصف الأول الابتدائي اعتبارا من ۲۰٢٢/٦/١ وينتهي يوم ٢٠٢٢/٦/٣٠،م.،  علاوة علي تجهيز ملف يتضمن الأوراق المطلوبة عند التقديم للمدرسة حسب الموقع الجغرافي لإقامة التلميذ. 
 

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ،  على ضرورة ملء الرغبات الثلاث، ولا يستثنى أي طفل بلغ السادسة من عمره في ٢٢٠٢/١٠/١ م من التقديم الكترونيا، مع ضرورة طباعة استمارة التقديم الالكتروني بعد تسجيل الرغبات الثلاث والحفظ مباشرة. 

الأوراق المطلوبة  
 

علي ان يقوم ولي الأمر بتجهيز الأوراق المطلوبة وهي ،:
استمارة التقديم الالكتروني  ، وشهادة ميلاد مميكنة + 3صور منها  ، وصورة بطاقة الاب والام  ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي لولي الامر سارية ، واثبات محل الإقامة موثق ، و البطاقة الصحية للطفل يتم عملها بالتأمين الصحى ، و٦ صور حديثة للطفل مقاس ٤×٦ ،الي جانب  ملف تقديم الصف الأول الابتدائي مستوفي الدمغات وهي ( طابع مهن تعليمية فئة جنيه + طابع مشروعات فئة عشرة جنيهات + طابع تنمية موارد ).

علي ان  يتم كتابة البيانات بمعرفة ولى الامر ويفضل تجهيز الملف من الآن منعا للتكدس وندرة الدمغات .
مع ضرورة حضور الطفل بصحبة ولي أمره، وإلا لن يتم قبول الملف.

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موعد التقديم الابتدائي الدراسي الأول

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