تعليم شمال سيناء: اليوم بدء التقديم للصف الأول الابتدائي ولمدة شهر

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، موعد التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023 م.، حيث يبدأ التقديم الكترونيا على موقع التقدم للصف الأول الابتدائي اعتبارا من ۲۰٢٢/٦/١ وينتهي يوم ٢٠٢٢/٦/٣٠،م.، علاوة علي تجهيز ملف يتضمن الأوراق المطلوبة عند التقديم للمدرسة حسب الموقع الجغرافي لإقامة التلميذ.



وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، على ضرورة ملء الرغبات الثلاث، ولا يستثنى أي طفل بلغ السادسة من عمره في ٢٢٠٢/١٠/١ م من التقديم الكترونيا، مع ضرورة طباعة استمارة التقديم الالكتروني بعد تسجيل الرغبات الثلاث والحفظ مباشرة.

الأوراق المطلوبة



علي ان يقوم ولي الأمر بتجهيز الأوراق المطلوبة وهي ،:

استمارة التقديم الالكتروني ، وشهادة ميلاد مميكنة + 3صور منها ، وصورة بطاقة الاب والام ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي لولي الامر سارية ، واثبات محل الإقامة موثق ، و البطاقة الصحية للطفل يتم عملها بالتأمين الصحى ، و٦ صور حديثة للطفل مقاس ٤×٦ ،الي جانب ملف تقديم الصف الأول الابتدائي مستوفي الدمغات وهي ( طابع مهن تعليمية فئة جنيه + طابع مشروعات فئة عشرة جنيهات + طابع تنمية موارد ).

علي ان يتم كتابة البيانات بمعرفة ولى الامر ويفضل تجهيز الملف من الآن منعا للتكدس وندرة الدمغات .

مع ضرورة حضور الطفل بصحبة ولي أمره، وإلا لن يتم قبول الملف.