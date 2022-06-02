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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق الرحلات الجوية لموسم الحج.. ووصول أخر فوج 3 يوليو

موسم الحج
موسم الحج

عممت الخطوط الجوية السعودية، منشورا جديدا على شركات السياحة، بشأن الإطار الزمني لتشغيل رحلات الطيران لموسم الحج للعام الجاري.

 

وقالت شركة الخطوط السعودية، في خطاب عممته غرفة شركات السياحة، أن المملكة بدأت فى استقبال رحلات الحج اعتبارا من الأول من ذو القعدة الموافق 31 مايو الماضي، علي أن يكون آخر موعد لوصول الأفواج إلى المملكة العربية السعودية يوم 3 يوليو القادم.

 

وبحسب منشور شركة الخطوط الجوية السعودية، فإن أول موعد للمغادرة من الملكة العربية السعودية بعد انتهاء شعائر الحج يكون في 14 يوليو القادم.

 

وكانت الخطوط الجوية السعودية، عممت قبل يومين، منشورًا علي شركات السياحة، يفيد بمنع قبول الركاب حاملي تاشيرات الزيارة بكل أنواعها إلى مطارات كل من "جده والمدينة المنورة وينبع والطائف" ، وذلك استعدادا لموسم الحج.

 

وقالت الخطوط الجوية السعودية، في خطابها الموجه لشركات السياحة، إنه سيتم منع قبول حاملي تأشيرات الزيارة خلال الفترة من 9 يونيو الجاري ولمدة شهر، حتى 9  يوليو القادم .

 

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية، أنه سيتم قبول سفر حاملي تأشيرات الزيارة فقط علي الرحلات المتوجهة إلى مطار الرياض وفقا لشروط معينة، وهي:
- عدم إصدار أي تذاكر داخلية إلى جدة أو المدينة المنورة أو ينبع أو الطائف
- ضرورة وجود تذاكر مؤكدة الذهاب والعودة للراكب، على أن تكون العودة من نفس محطة الوصول.

موسم الحج الخطوط الجوية السعودية شركات السياحة

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