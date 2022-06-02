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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم| 100 أوكراني يموتون يوميًا.. الصين تحذر أمريكا.. تأشيرة العمرة في 24 ساعة بالسعودية

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الخميس العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

زيلينسكي: روسيا تسيطر على 20٪ من أراضي البلاد.. و100 أوكراني يموتون يوميًا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، الخميس، إن القوات الروسية تسيطر حاليًا على حوالي 20٪ من أراضي البلاد.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أوضح زيلينسكي في خطاب بالفيديو أمام برلمان لوكسمبورج، أن الخطوط الأمامية للمعركة مع روسيا تمتد عبر أكثر من 1000 كيلومتر (620 ميلاً) ، مضيفاً: "علينا أن ندافع عن أنفسنا ضد الجيش الروسي بأكمله تقريبًا. وتشارك جميع التشكيلات العسكرية الروسية الجاهزة للقتال في هذا الغزو".

ولفت إلى أن 100 أوكراني يلقون مصرعهم يوميًا في شرق أوكرانيا، ويصاب ما بين 450 و 500 شخص.

وكان زيلينسكي دعا، اليوم الخميس، الدول الغربية إلى تكثيف إمدادات الأسلحة لبلده لدفع الحرب الطاحنة التي تخوضها مع روسيا إلى "نقطة تحول" تسمح لها بالفوز.

وأضاف زيلينسكي عبر رابط فيديو مخاطبا منتدى “جلوبسيك 2022” في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا أن الانقسامات في أوروبا أتاحت لروسيا فرصا تستغلها، لكنه قال إن كييف ممتنة لمساعدة الغرب حتى الآن.

توعدت برد مماثل.. الصين تحذر أمريكا من فرض عقوبات على شركاتها
حذرت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية من فرض عقوبات على شركاتها، وتوعدت برد مماثل.

وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح المشروعة للشركات الصينية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس إضافة شركات صينية جديدة إلى قائمتها السوداء بشأن قضايا عقوبات التصدير.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، قاو فنج، متحدثًا في مؤتمر صحفي دوري، إنه يتعين على الولايات المتحدة وقف أخطائها على الفور والمساهمة في استقرار وتعافي الاقتصاد العالمي.

وكانت الصين أكدت أن الولايات المتحدة تبالغ في توسيع مفهوم الأمن القومي بفرض عقوبات على سلسلة التوريد ضد الصين لإعاقة نموها.

وأوضح تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري في بكين أمس، الأربعاء، أن "تلك الخطوات تقوض بشكل خطير الحقوق الشرعية ومصالح الشركات الصينية وتحرم الصين من حقها في التنمية".

وتابع تشاو أن تلك الاستراتيجية ستدفع فقط أكبر اقتصادين في العالم لـ"المواجهة والصراع"، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

تأشيرة العمرة في 24 ساعة.. السعودية: مليون حاج وبطاقة ذكية لكل ضيف هذا العام
أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج، وأن الاستعدادات قد اكتملت.

 

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن الوزارة تعمل على ضمان صحة الحجاج خلال هذا العام.

 

وأضاف أن "التقنيات الرقمية ستساعدنا في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي"، مشيرا إلى أن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام.

 

وأوضح الربيعة أن رؤية 2030 تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات.

 

وأشار وزير الحج إلى أن تأشيرة الزيارة للعمرة تصدر خلال 24 ساعة الآن؛ مضيفا أنه تم إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارج المملكة.

 

وفي سياق أخر، أبلغت شركة الخطوط الجوية السعودية، شركات السياحة بوقف قبول الركاب حاملي تأشيرات الزيارة بكل أنواعها إلى مطارات "جدة والمدينة المنورة وينبع والطائف"، استعدادا لبدء موسم الحج لهذا العام.

 

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية في خطابها الموجه لشركات السياحة، أنه "سيتم وقف قبول حاملي تأشيرات الزيارة خلال الفترة من 9 يونيو الجاري وحتى 9 من يوليو المقبل".

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