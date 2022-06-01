نشرة أخبار العالم| روسيا تبدأ تدريبات نووية تزامنا مع إعلان بايدن تزويد أوكرانيا بصواريخ متطورة.. أمريكا تطالب مصر بزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير الآتي:

بايدن : أمريكا ستزود أوكرانيا بصواريخ أكثر تقدمًا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه قرر تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تقدما، تمكنها من ضرب الأهداف بدقة أكبر في ساحة المعركة داخل الأراضي الأوكرانية.

بعد إعلان بايدن تزويد أوكرانيا بصواريخ متطورة.. روسيا تبدأ تدريبات نووية

تجري القوات النووية الروسية تدريبات عسكرية في إقليم إيفانوفو إلى الشمال الشرقي من موسكو، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء.

مسئول أمريكي: واشنطن تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ من طراز هيمارس

قال مسؤول أمريكي كبير، إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا براجمات صواريخ من طراز "هيمارس" قصيرة المدى.

أوكرانيا تتهم روسيا بقصف خزان حمض النيتريك بمصنع في سيفيرودونتسك

قصفت روسيا خزانا يحتوي على حمض النيتريك بمصنع للمواد الكيميائية بمدينة سيفيرودونتسك شرق أوكرانيا.

هل ستكون قادرة على ضرب روسيا؟.. بايدن يجهز حزمة أسلحة جديدة لـ أوكرانيا

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه ما زالوا يفكرون في إرسال أنظمة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لكنهم لا يريدون استخدامها لشن هجمات داخل الأراضي الروسية.

زيلينسكي: لن نستخدم الصواريخ الأمريكية لمهاجمة روسيا

علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تقارير تفيد بأن أوكرانيا، بعد تلقيها أنظمة إطلاق صواريخ متعددة المدى من واشنطن، يمكن أن تستخدمها لضرب أراضي روسيا.

أمريكا تطالب مصر بزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا

طالبت الولايات المتحدة، مصر، ببذل قصارى جهدها لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

170 مليار دولار.. تراجع ثروة أغنى 50 شخصًا في اليابان بنحو الثلث

تراجعت ثروة أغنى 50 شخصًا في اليابان بنحو الثلث منذ أبريل العام الماضي إلى 170 مليار دولار، تزامنًا مع تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 12% خلال نفس الفترة.

أوكرانيا: إعداد حزمة عقوبات أوروبية سابعة على روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه بمجرد أن تبدأ الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في العمل، سيتم إعداد الحزمة السابعة.