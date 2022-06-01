بعد إعلان بايدن تزويد أوكرانيا بصواريخ متطورة.. روسيا تبدأ تدريبات نووية

تجري القوات النووية الروسية تدريبات عسكرية في إقليم إيفانوفو إلى الشمال الشرقي من موسكو، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء.

وذكرت الوزارة أن نحو ألف جندي يجرون تدريبات في مناورات مكثفة باستخدام أكثر من 100 مركبة، تشمل قاذفات صواريخ يارس العابرة للقارات، حسب وكالة "انترفاكس" الروسية.

وتأتي التدريبات النووية الروسية تزامنا مع عزم الولايات المتحدة الإعلان اليوم عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا تتضمن صواريخ متقدمة.

وفي فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته النووية في حالة تأهب قصوى، بعد وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا، وهو ما اعتبره الغرب تحذيرا من موسكو باستخدام السلاح النووي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه قرر تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تقدما، تمكنها من ضرب الأهداف بدقة أكبر في ساحة المعركة داخل الأراضي الأوكرانية.

وقال بايدن في مقال نشرته "نيويورك تايمز" إن الولايات المتحدة لا تسعى لحرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيراً إلى أن واشنطن لم تشجع كييف على توجيه ضربات خارج الحدود الأوكرانية.

وقال إن الحرب لن تتوقف بشكل نهائي إلا من خلال الدبلوماسية، موضحا أن واشنطن تحركت بسرعة لإرسال كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا حتى تتمكن من القتال في ساحة المعركة وتكتسب موقفاً أقوى على طاولة المفاوضات "لأن أي مفاوضات تعكس الواقع على الأرض".

وتابع بايدن "لهذا السبب قررت أننا سنزود الأوكرانيين بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تقدماً ستمكنهم من ضرب الأهداف الرئيسية بدقة أكبر في ساحة المعركة في أوكرانيا".

وذكرت تقارير أمريكية أن بايدن وافق على تزويد كييف بأنظمة صاروخية متطورة يمكنها ضرب أهداف روسية بعيدة المدى بدقة في إطار حزمة أسلحة بقيمة 700 مليون دولار من المتوقع الكشف عنها اليوم الأربعاء.

فيما قال مسؤول أمريكي كبير، إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا براجمات صواريخ من طراز "هيمارس" قصيرة المدى.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن القوات المسلحة الأوكرانية ستحصل على منظومات "هيمارس"، وهي راجمات صواريخ تركب على مدرعات خفيفة وتُطلق صواريخ موجّهة ودقيقة الإصابة، حسب وكالة "رويترز".

وأشار إلى أن الصواريخ التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا يصل مداها إلى 80 كلم فقط، علماً بأن لدى الجيش الأمريكي صواريخ من نفس النوعية يصل مداها إلى مئات الكيلومترات.

وتابع "هذه الأنظمة ستستخدم من قبل الأوكرانيين لصد التقدم الروسي على الأراضي الأوكرانية.. لكنّها لن تُستخدم ضد الأراضي الروسية".