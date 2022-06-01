زيلينسكي: لن نستخدم الصواريخ الأمريكية لمهاجمة روسيا

علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تقارير تفيد بأن أوكرانيا، بعد تلقيها أنظمة إطلاق صواريخ متعددة المدى من واشنطن، يمكن أن تستخدمها لضرب أراضي روسيا.

وقال زيلينسكي "أعلم أن الناس في الولايات المتحدة أو أي شخص في البيت الأبيض يقول إنه يمكننا استخدام الأنظمة الصاروخية لمهاجمة روسيا.. لن نهاجم روسيا"، حسب وكالة "تاس" الروسية.

وفي وقت سابق أكد زيلينسكي أن روسيا تتفوق على بلاده في "العدة والعتاد"، وتابع في كلمة مصورة "المدافعون عنا يظهرون أقصى درجات الشجاعة.. ولا يزالون مسيطرين على الوضع في الجبهة على الرغم من حقيقة أن للجيش الروسي ميزة كبيرة من حيث العتاد والأعداد".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، الثلاثاء، عزم بلاده تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تقدما، تمكنها من ضرب الأهداف بدقة أكبر في ساحة المعركة داخل الأراضي الأوكرانية.

فيما قال مسؤول أمريكي كبير، إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا براجمات صواريخ من طراز "هيمارس" قصيرة المدى.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن القوات المسلحة الأوكرانية ستحصل على منظومات "هيمارس"، وهي راجمات صواريخ تركب على مدرعات خفيفة وتُطلق صواريخ موجّهة ودقيقة الإصابة، حسب وكالة "رويترز".

وأشار إلى أن الصواريخ التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا يصل مداها إلى 80 كلم فقط، علماً بأن لدى الجيش الأمريكي صواريخ من نفس النوعية يصل مداها إلى مئات الكيلومترات.

وتابع "هذه الأنظمة ستستخدم من قبل الأوكرانيين لصد التقدم الروسي على الأراضي الأوكرانية.. لكنّها لن تُستخدم ضد الأراضي الروسية".

وفي ذات السياق، شدد بايدن في مقال نشرته "نيويورك تايمز" على أن الولايات المتحدة لا تسعى لحرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيراً إلى أن واشنطن لم تشجع كييف على توجيه ضربات خارج الحدود الأوكرانية.