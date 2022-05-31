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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأخير غير مقبول .. زيلينسكي يعلق على عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

رحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بحزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد موسكو، لكنه انتقد التكتل بسبب الفجوة التي تزيد عن 50 يومًا بين الحزمتين الخامسة والسادسة من العقوبات.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال زيلينسكي: “مضى أكثر من 50 يوما على الحزمة الخامسة من العقوبات، وهذا غير مقبول بالنسبة لنا”.

وفي وقت سابق، قال زعماء المجلس الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي وافق على حظر 90٪ من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام.

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وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن “النفط الروسي الذي يتم تسليمه بواسطة الناقلات البحرية سيتم حظره، بينما سيتم استثناء خط أنابيب دروجبا”.

ويخدم الجزء الشمالي من خط الأنابيب بولندا وألمانيا، اللتان وافقتا على الحظر. 

والجزء الجنوبي يوجه الإمدادات إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

وقالت فون دير لاين، إنه “سيتم استثناء القطاع الجنوبي من العقوبات، وهو يمثل 10٪ من واردات النفط الروسي”.

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