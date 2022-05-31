بعد حظر النفط الروسي.. ماكرون لا يستبعد فرض عقوبات إضافية ضد موسكو

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم "الثلاثاء"، إنه في أعقاب الحزمة السادسة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لا يستبعد فرض عقوبات إضافية في الأسابيع المقبلة.

وقال ماكرون عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه يأمل في التوصل خلال الأيام والأسابيع المقبلة إلى اتفاق مع روسيا بشأن صادرات المواد الغذائية الأوكرانية.

ولم يستبعد الرئيس الفرنسي احتمال فرض حظر أوروبي مستقبلي على الغاز من روسيا، مشيرًا إلى أن كل شيء سيعتمد على تطور الوضع في أوكرانيا.

وأشاد ماكرون بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية، مشيرًا إلى أنه إجراء “محدد” من شأنه أن يغير جذريًا الطريقة التي يحصل بها الأوروبيين على إمدادات الطاقة في المستقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حظر 90٪ من واردات النفط الروسية بحلول نهاية هذا العام.

ويستهدف الحظر، الذي نوقش منذ ما يقرب من شهر، تصدير النفط الروسي عن طريق البحر، مع السماح بإعفاء مؤقت لوقود خطوط الأنابيب ، لكسب دعم المجر ودول غير ساحلية أخرى.

وكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على فيسبوك، “تم التوصل إلى اتفاق. المجر معفاة من الحظر النفطي!”

ولم تكن المجر وحدها التي أعربت عن اعتراضها على حظر النفط الروسي.

وقادت المجر مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سلوفاكيا وجمهورية التشيك وبلغاريا وكرواتيا، التي تشعر بالقلق من التأثير المحتمل على اقتصاداتها.

وحسب ما ورد مُنحت جمهورية التشيك إعفاءً لمدة 18 شهرًا من حظر إعادة بيع المنتجات النفطية.