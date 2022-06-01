مسئول أمريكي: واشنطن تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ من طراز هيمارس

قال مسؤول أمريكي كبير، إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا براجمات صواريخ من طراز "هيمارس" قصيرة المدى.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن القوات المسلحة الأوكرانية ستحصل على منظومات "هيمارس"، وهي راجمات صواريخ تركب على مدرعات خفيفة وتُطلق صواريخ موجّهة ودقيقة الإصابة، حسب وكالة "رويترز".

وأشار إلى أن الصواريخ التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا يصل مداها إلى 80 كلم فقط، علماً بأن لدى الجيش الأمريكي صواريخ من نفس النوعية يصل مداها إلى مئات الكيلومترات.

وتابع "هذه الأنظمة ستستخدم من قبل الأوكرانيين لصد التقدم الروسي على الأراضي الأوكرانية.. لكنّها لن تُستخدم ضد الأراضي الروسية".

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه قرر تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تقدما، تمكنها من ضرب الأهداف بدقة أكبر في ساحة المعركة داخل الأراضي الأوكرانية.

وقال بايدن في مقال نشرته "نيويورك تايمز" إن الولايات المتحدة لا تسعى لحرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيراً إلى أن واشنطن لم تشجع كييف على توجيه ضربات خارج الحدود الأوكرانية.

وأضاف الرئيس الأمريكي "الغزو الذي اعتقد فلاديمير بوتين أنه سيستمر لأيام هو الآن في شهره الرابع"، مشيرا إلى أن الشعب الأوكراني "فاجأ روسيا وألهم العالم بتضحياته وعزمه ونجاحه في ساحة المعركة".