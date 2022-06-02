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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير شركة بالسويد: مصر أكبر دولة مستوردة للأخشاب بالشرق الأوسط وأفريقيا

صدى البلد

قال هاني الصيرفي مؤسس إحدى شركات الأخشاب بالسويد، ان الخشب سلعة استراتيجية ومرتبط بالتنمية وبالبناء والتطوير الذي يحدث في أي دولة ومصنعي الأخشاب ينظرون الي الدولة تحت الإنشاء للتصدير لها .
 

وأضاف هاني الصيرفي،  خلال لقاءه ببرنامج " الحياة اليوم " أن مصر تعتبر أكبر دولة مستوردة للاخشاب في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا شيء جيد لان مصر تستورد المادة الخام وتصنعها وتقوم بتصدريها مره اخرى ومصر تشتهر بتصدير الأثاث لدول حوض البحر المتوسط. 
 

وأوضح أن مصر اخذت خطوات جيده في مجال صناعة الاثاث عن طريقة انشاء مدينة الأثاث الجديدة بدمياط، ونتمنى تعميم مدينة الأثاث في جميع المحافظات.

وعن  عدم زراعة غابات للأشخاب لتوفير المواد الخام للخشف قال ان  خامة الخشب التي يتم استخدامها في أعمال الإنشاءات تتطلب نوعية اشجار تنمو في الدول الباردة وليست الدول الحاره. 
 

وكشف أن الصين هو أكبر دولة مستوردة للاخشاب واكبر دولة مصدرة للأثاث في العالم ومصر لم تصل الي هذه المرحلة لاعتماد مصر على الصناعة اليدويه للاثاث لكن الصين تعتمد على المكينات .
 

وتابع أنه يشارك في تطوير صناعة الأخشاب بإنشاء مصانع للموبيليا المميكنه ومعتمده على الأخشاب المصنعه والموبليا.

https://fb.watch/doOiOaCqWI/

الشرق الاوسط مدينة الاثاث المواد الخام الموبليا الخشب الأخشاب

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