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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الجواد أبو كب: الدولة المصرية نجحت في التعامل مع الأزمات العالمية

عبد الجواد أبو كب
عبد الجواد أبو كب

علق الكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كب، على لقاء رئيس الوزراء مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قائلا: اللقاء شمل الحديث عن النهج المصري في الاقتصاد وكيف نجحنا في تحقيق النجاح والتقدم.

وأضاف "عبد الجواد أبو كب" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، اللقاء شمل أيضا الحديث عن قدرة الدولة المصرية نجحت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، متابعا: الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في انهيار العديد من الاقتصاديات خاصة داخل القارة الأفريقية، ولكننا نجحنا في تجاوزها.


وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة مطروحة للنقاش والحوار المجتمعي، تتحدث عن فكرة ملكية الدولة وانطباقها على العديد من الممتلكات، متابعا: الدولة ستخرج من بعض المشروعات وفقا للوثيقة ولكنها لن تخرج من المشروعات التي تمثل" أمن قومي".


ولفت إلى أن مدينة شرم الشيخ استضافت خلال السنوات الماضية العديد من المؤتمرات العالمية، وهي واحدة من أهم المناطق الاستثمارية للقطاع الخاص.

 

وأشاد بترتيبات تنظيم القيادة السياسية لمؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ.

 

عبد الجواد أبو كب الوزراء فيروس كورونا الحرب الروسية الأوكرانية وثيقة سياسة ملكية الدولة شرم الشيخ اخبار التوك شو

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