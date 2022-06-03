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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة: لا إقالة لـ 12 موظفا بالجبلاية بعد أزمة نهائي إفريقيا| خاص

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

 نفى مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، الأخبار المتداولة عن إقالة 12 موظف من الجبلاية بعد أزمة مباراة الأهلي في ملعب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

 

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن ما يتردد حول إقالة 12 موظف من اتحاد الكرة، عار تماماََ من الصحة. 

 

وتابع: هذا الأمر لن يحدث في الخفاء، فإذا حدث خطأ في الاتحاد سيحاسب عليه فاعله، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي. 

 

وأضاف المصدر، أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام يتابع بشكل جيد كل ما يساعد مصلحة منتخب مصر والأندية المصرية المشاركة باسم الدولة افريقياََ وعالمياََ. 

 

توج الفريق الاول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد،  في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول  فى الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف  زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك. 

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