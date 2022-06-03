عملية معقدة.. إزالة ورم يزن 7 كجم من خصية مريض في قنا

نجح فريق طبي بمستشفى قنا الجامعي في إزالة ورم ضخم يزن 7 كيلو جرامات بالخصية اليسرى معلقة بالبطن لمريض شاب يبلغ من العمر 20 عاماً، في إحدى العمليات النادرة والمتقدمة على مستوى العالم.

ورم ضخم بالخصية اليسرى

قال الدكتور جمال عبد الحميد الصغير رئيس قسم جراحة المسالك البولية بطب قنا، إن المريض حضر إلى عيادة المسالك البولية بمستشفى قنا الجامعي يشكو من ألم مزمن بالبطن، وبتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الأشعة والتحاليل الطبية تبين وجود ورم ضخم بالخصية اليسرى معلقة بالبطن.

وتم تشكيل فريق طبي مكون الدكتور عمر محمد الصغير والدكتورعاطف فتحي الأستاذين المساعدين بقسم المسالك البولية والطبيب حافظ بدوي مدرس مساعد والطبيب محمود حسن المعيد بالقسم، إضافة إلى أطباء التخدير مصطفى أشرف ومحمد حسام وأميرة جمعة وأحمد غانم ورزان وجدي تحت إشراف الدكتور جاد سيد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، وقام الفريق الطبي بإجراء جراحة عاجلة للمريض واستئصال الورم، وبعد نجاح العملية الجراحية تم حجز المريض بالقسم الداخلي بمستشفى قنا الجامعي لمتابعته حتى تماثله للشفاء.

من جانبها تقدمت نقابة الأطباء بالتهنئة للأطباء بمستشفى قنا الجامعي على نجاح هذه العملية النادرة والدقيقة.

وأكدت نقابة الأطباء، أن هذا الأداء هو نموذج متكرر دائم لأطباء مصر في مستشفياتها المختلفة وأن الطبيب المصري من أكفء الأطباء على مستوى العالم.

على جانب آخر نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا، قافلة طبية مجانية بقرية نجع السويس التابعة لمركز قفط، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً، لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".