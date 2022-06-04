تقدم الشيف اميرة شنب طريقة عمل جلاش بالخضروات بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ .

مكونات جلاش بالخضروات



لفة جلاش

بصلة مبشورة

معلقة زيت

فلفل ألوان

قطع شرائح زيتون

جبن شيدر

جبن موتزاريلا

بيضة

كوب لبن

ملح

فلفل اسود

بروكلي حسب الرغبة

مشروم



طريقة تحضير جلاش بالخضروات



على نار عالية نشوح البصل في معلقة زيت حتى اللون الذهبي ثم نضيف الفلفل و نتبله بملح و فلفل.

نرص نصف لفة الجلاش في قالب مبطن بالزيت.

يدهين ما بين كل ورقتين جلاش بالزيت.

نضيف الخلطة و نرش عليه جبن الموتزاريلا و الزيتون و شرايح الشيدر ثم نرص نصف الجلاش الثاني.

يقطع حسب الرغبة ثم يخلط بيضة مع كوب لبن مع ملح و فلفل ثم يصب على الوجهة حتى يتشرب جيدا.

نضعه في فرن على 200 درجة حتى اللون الذهبي.