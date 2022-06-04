التضامن: حملة جوازها قبل 18 بيضيع حقوقها تعتمد على الاتصال المباشر بالأسر|فيديو

قالت الدكتورة آمال زكي، مستشار برنامج "وعي" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة "جوازها قبل 18 بيضيع حقوقها" تهدف لوقف الزواج المبكر للفتيات، والذي يعتبر زواجا غير موفق؛ نظرا لأنه يضيع حقوق الفتاة، وفي حالة وفاة الزوج تسقط عنها حقوقها، وغير ذلك يسقط عنها حقها في تسجيل طفلها.

وأضافت الدكتورة آمال زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الحملة تتضمن جميع أشكال التوعية، لافتة إلى أن هذا الزواج يشكل خطورة صحية على الفتيات خلال عملية الإنجاب، موضحة: "ممكن يضيع حياتها".

وأوضحت مستشار برنامج "وعي"، أن الحملة تعتمد على الاتصال المباشر بالأسر، وذلك من خلال الزيارات المنزلية، واللقاءات الجماهيرية، مؤكدة ثقة الوزارة في القضاء على تلك الظاهرة.

وعن أسباب الظاهرة، قالت مستشار وزارة التضامن، إن العامل الاقتصادي يشكل السبب الأساسي في تلك الظاهرة إلى جانب الثقافات المختلفة في القرى والمرتبطة بسترة البنت، وسن زواجها.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل ١٨ يضيع حقوقها"، وذلك ضمن إطار عمل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل".

وتهدف الحملة إلى تكوين رأي عام مناهض لزواج الأطفال وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية والأخطار الصحية التى تواجه الإناث تحت سن ١٨ سنة جراء الحمل والولادة في هذه السن، وتهدف أيضا إلى توضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة، وبناء رأى عام مؤيد لتجريم كل أشكال زواج الأطفال في مصر.