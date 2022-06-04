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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد ارتفاع 300 جنيه بالطن.. استقرار أسعار الأعلاف للأسبوع الثانى على التوالى

صدى البلد

تواصل  أسعار الأعلاف فى السوق المحلية استقرارها على مدار أسبوعين متتاليين، على آخر ارتفاعات لها، وفقا لتقرير الاتحاد العام للغرف التجارية. 

ويرصد “صدى البلد" أسعار الأعلاف وإضافاتها «النواعم»، ومنها “الجلوتين- الدي دي جي - كسب العباد - وأعلاف الدواجن بادي- نامي- ناهي- تسمين”، حيث ثبتت أسعار الجلوتين المحلي اليوم، ليسجل سعر الطن 18,800 جنيه، عقب ارتفاعه الأسبوع قبل الماضي، بمقدار 300 جنيه فى الطن.

واستقر سعر الجلوتين المستورد، ليسجل 19,000 جنيه للطن، ويثبت سعر طن الدي دي جي  ليصل إلى 9,650 جنيه، واستقرت أسعار كسب العباد، ليسجل سعر الطن 9,000 جنيه.

واستقرت أسعار الأعلاف، بالسوق المحلية المصرية، إذ سجل سعر طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 11,400 جنيه للطن، ويستخدم في عمر 3 أسابيع للفراخ الصغيرة ، ويتميز بأنه يحتوى على نسبة عالية من البروتين، ويكون هذا العلف عبارة عن فول الصويا.

وسجل أيضًا سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» استقرارًا، ليصل سعر الطن إلى 11,300 جنيه، ويستخدم هذا النوع الفترات الوسطى من عمر الدجاج، ويحتوى على نسبة أعلى من البروتين.

وبلغ سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» 11,200 جنيه، ويتم استخدامه فى المراحل العمرية الأخيرة للدواجن، وهو يحتوى على نسبة أقل من البروتين.

واستقر سعر طن علف «بادي نامي 21%» عند 10,700 جنيه، هذا النوع عبارة عن خليط من أنواع الأعلاف السابقة.

الأعلاف فول الصويا السوق المحلي الاتحاد العام للغرف التجارية بروتين

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