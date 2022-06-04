الآثار: نسعى لاسترداد القطع الأثرية والثقافية المصرية منذ أكثر من قرنين ..فيديو

قال شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للأثار المستردة بوزارة الآثار ؛ إن مصر تقوم بجهود كبيرة جدا في إسترداد الممتلكات الثقافية والعمل على إسترداد ما تم تهريبه منذ أكثر من قرنين من الزمان وهذا أدى إلى استرداد مصر الكثير والكثير من القطع الآثرية أهمها استرداد أكثر من 115 قطعة أثرية من فرنسا في العام الماضي وأكثر من 5000 قطعة من أمريكا في العام الماضي وغيرها مما زاد حصيلته عن أكثر من 29,000 قطعة أثرية تم استردادهم في الفترة الأخيرة.

أضاف شعبان عبد الجواد خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي في برنامج اليوم ؛ أن نتيجة الاجتماع في سويسرا وهي دولة لممر الآثار المصرية ومنها إلى الأتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكانت مصر موقعة على إتفاقية تعاون منع تهريب الممتلكات الثقافية في عام 2010 بين مصر وسويسرا ومن حين لآخر نذهب للسلطات السويسرية بإجتماع شبه دوري لكن قد توقفت هذه الإجتماعات أثناء الجائحة للتأكيد على ما تم رصده من الممتلكات الأثرية والثقافية المصرية المهربة .

أوضح المشرف العام على الإدارة العامة لإسترداد الآثار المصرية بوزارة الآثار أن ذلك لتحريك عجلة إسترداد الاثار ونجحنا في استرداد سبع قطع اثرية ونحن نعمل في مسارين أولهم القطع الموجودة بالفعل في مصر وتم نشرها علميا ثم فقدت والمسار الآخر عمليات الحفر التي تمت بطريقة غير مشروعة في مصر وتم من خلالها تهريب القطع الأثرية الموجودة بها وهذه القطعة نعلم بها بمجرد عرضها في المزادات والمتاحف ونحن لا نفقد الأمل في استرداد القطع الأثرية سواء مهربة بشكل مشروع أو شكل غير مشروع .