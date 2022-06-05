المهندس وليد الانجباوي : يكشف تفاصيل مبادرة أشبال مصر الرقمية

قال المهندس وليد الانجباوي، المدير التنفيذي لمبادرة أشبال مصر، أن الرئيس دائم مهتم بالعنضر البشري وبدأت منذ عام مبادرة مصر الرقمية تهتم بشباب الجامعات، ومع الاستمرار برفع المهارات التكلونجية أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة أشبال مصر الرقمية .



وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " مصر " أن المبادرة تستهدف الطلاب منذ بداية الصف الأول الإعدادي الي الصف الثاني الثانوي، وتم إطلاق الموقع الرسمي لها وبه جميع الشروط التفاصيل بالمبادرة .



وأوضح أن المبادرة بها العديد من المسارات منها تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي والربوتات وعلوم البيانات وجميع هذة المسارات يتم دراستها على مدي زمني ٥ سنوات يستفيدوا من المبادرة من خلال جميع المسارات والسنه الأولى سنه تأسيسيه



وتابع أن المبادرة تكون في فصل الصيف ولا تتعارض مع الدراسة ويتم إعطاء المحاضرات أيام الدراسة ايام الجمعة والسبت.